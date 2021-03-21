Сначала два слова о том, как устроена эта пушкинская "повесть Белкина".

Есть прямая и скоротечная любовная история. Есть стихия маскарада. Она увлекает не только юную Лизу, которая наряжается то пейзанкой в лапоточках, то капризною фифой. "Срывание всех и всяческих масок" распространяется и на старшее поколение. Сноб и англоман Муромский оборачивается гостеприимным простаком, стародум и угрюмец Берестов - добродушным резонером. Понятно, карнавальная атмосфера добавляет истории эротических обертонов.

Постановщик и инсценировщик Кирилл Вытоптов в Молодежном театре (РАМТе) еще сгустил этот бульон, так что вышло уж полное консоме. Действие перенесено в портняжную мастерскую. Герой-любовник Алексей Берестов строит здесь гусарский мундир и хватает от скуки белошвеек за коленки.

Три хозяйки ателье (Ирина Низина, Евгения Белобородова, Вера Зотова) - три самостоятельные роли, каждая со своим бенефисным выходом. Это и парки, ткачихи судеб. И сводни в невинном пушкинском смысле ("три девицы под окном"). И лукавые колдуньи: накроют человека кусочком кисеи - тот и остолбенел, набросят конец узорной фаты - брачные узы готовы.

Между тем ткачихи и швеи, по народным поверьям, весьма любвеобильны. Тому есть множество свидетельств, от канкана "Была я белошвейкой" до песенки "Городок наш ничего..." и интересных заведений у Булгакова ("Московская портниха, держала ателье и провертела две круглые дырочки в стене". - "А дамы не знали? - спросила Маргарита. - "Все до одной знали, королева"). Нет, в спектакле все очень целомудренно, белые халаты придают даже подобие стерильности. Но градус любовного напряжения потихоньку возрастает.

Старшего Берестова и старого Муромцева в спектакле нет вообще. Зато есть Умная коробочка (голосовая поисковая система, которая и произносит пушкинский текст, нарезанный на справки и характеристики). Есть электрическая собачка, сцена из "Отелло", японский кокошник, двуязычные каламбуры, кусочек одеяла (крестьянско-беженский прикид Лизы), плюшевое сердце, утыканное иглами, и еще десятки девайсов и примочек.

Впрочем, краткую повесть нужно же чем-то разбавить до полноценного спектакля. А веселых несуразностей хватает и в сказках Пушкина. Там есть даже Говорящая голова, с которой беседует Руслан. Штука посильней, чем Умная коробочка. Гувернантка мисс Жаксон (Татьяна Весёлкина) выступает в обличье ухоженной туристки. Англичанка тормозит социальные сети, сотканные веселыми портняжками. Ведет гибридную войну, в основном лингвистическую. Но против судьбы не попрешь.

Лиза-Бетси-Акулина (Марианна Ильина) - особа прежде всего эксцентричная. Пушкинская Лиза тоже девица взбалмошная, а здесь эта черта еще усилена. Сохранить очарование в роли откровенно клоунской нелегко. Но актрисе это в целом удается.

Спектакль в РАМТе получился элегантный, смешной и легкий. Ему недостает только пушкинской лаконичности

Алексей (Иван Юров) - знойный красавец, разочарованный, но прыткий. Ровно то, что Пушкин прописал. Полное впечатление, что актеру даже напрягаться не приходится. Но это обманчиво: роль на самом деле сложная, с кучей мелких нюансов.

В целом текст спектакля далековат от оригинала. Но постановщики победили. Спектакль в РАМТе получился элегантный, смешной и легкий. Ему недостает только пушкинской лаконичности. Но нельзя же состязаться с классиком по всем статьям.

Музыкальная часть, например, получилась чрезмерно пестрой. Фольклорные песни портних - очень хорошо. Попурри на гитаре Алексея - весьма забавно. Но когда добавляется и фламенко, и чечетка, и русский рок, и английская попса, и Вероника Долина - воля ваша, начинает отдавать капустником.

Но это так, добросовестная ложечка дегтя в крепкий бульон. В некоторые супы даже нарочно добавляют копчености.