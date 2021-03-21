В московском метро человек упал под поезд

В пресс-службе УВД на московском метрополитене подтвердили ТАСС информацию, что на станции метро "Дмитровская" человек упал под поезд.

Как передает агентство, мужчина 1980 года рождения погиб, упав с платформы под прибывавший на станцию поезд. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Из-за трагедии на некоторое время было приостановлено движение поездов на серой ветке столичного метро от станции "Савеловская" до станции "Владыкино". Поезда в обратном направлении следовали с большим интервалом. Сейчас, сообщает ТАСС, движение восстановлено.