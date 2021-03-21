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Рубрика: Происшествия

В московском метро человек упал под поезд

Текст: Владислав Куликов

В пресс-службе УВД на московском метрополитене подтвердили ТАСС информацию, что на станции метро "Дмитровская" человек упал под поезд.

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Как передает агентство, мужчина 1980 года рождения погиб, упав с платформы под прибывавший на станцию поезд. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Из-за трагедии на некоторое время было приостановлено движение поездов на серой ветке столичного метро от станции "Савеловская" до станции "Владыкино". Поезда в обратном направлении следовали с большим интервалом. Сейчас, сообщает ТАСС, движение восстановлено.

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