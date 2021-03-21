Москве выдали участника наркокартеля, совершившего преступление в РФ

Испания выдала России гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье по прозвищу "Педро". Он пытался провернуть в России сделку с крупной партией наркотиков, за что был объявлен в международный розыск НЦБ Интерпола МВД России.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник из Испании поручил своему сообщнику, находившемуся в России в качестве туриста на чемпионате мира по футболу, найти покупателя крупной партии наркотиков. В случае успешной первой сделки Кортес планировал поставлять в Россию запрещенный товар систематически.

В ноябре 2018 года судно с 7 кг кокаина на борту прибыло из Эквадора. Один из соучастников приехал в Морской порт Санкт-Петербурга и сообщил покупателю номер контейнера с кокаином. После передачи денег его задержали с поличным.

Кортес был объявлен в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2020 году и почти сразу же задержан в Мадриде.