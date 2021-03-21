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21.03.2021 08:24
Рубрика: Происшествия

Под Владивостоком в ДТП с КамАЗом погибли два человека

Текст: Анна Бондаренко

В ночь на воскресенье на 16-м километре трассы Владивосток - Находка - порт Восточный произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

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Прибывшие на место дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции установили, что 47-летний водитель автомашины Subaru Forester, двигаясь из Владивостока в сторону Артема, не справился с управлением и въехал в КамАЗ, который стоял на обочине. Водитель иномарки и его 43-летний пассажир погибли на месте.

Отмечается, что стаж рулевого "Форестера" составлял 21 год.

"Назначен ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - информирует пресс-служба ведомства.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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