У берегов Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7

По данным сайта службы срочных донесений города Обнинска, рано утром 21 марта 2021 года в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Подземный толчок произошел на глубине 60 километров в 189 километрах южнее поселка Усть-Камчатска, Усть-Камчатского муниципального района.

Спасатели отмечают, что жители региона не ощутили землетрясения, угроза цунами не объявлялась.

Как писала "РГ", в субботу на Камчатки и у ее берегов произошло два сейсмобытия, оба магнитудой 4,5. Первый зафиксировали в акватории Тихого океана на расстоянии 175 километров южнее Усть-Камчатска. Второй на территории Мильковского района, в 54 километрах восточнее села Лазо.