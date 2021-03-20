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Рубрика: Происшествия

На Камчатке зарегистрировали второе за день землетрясение

Текст: Анна Бондаренко

По данным сайта службы срочных донесений города Обнинска, днем 20 марта 2021 года на территории Камчатки зарегистрировано землетрясение.

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9

Как сообщает сайт ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, сейсмособытие произошло на глубине 10 километров, его эпицентр находился на территории Мильковского района, в 54 километрах восточнее села Лазо. Магнитуда землетрясения составила 4,5.

По информации спасателей, жители полуострова не ощутили подземного толчка, звонки от граждан не поступали.

Как писала "РГ", первый подземный толчок 20 марта произошел в акватории Тихого океана на расстоянии 175 километров южнее поселка Усть-Камчатска. Его магнитуда также составила 4,5.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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