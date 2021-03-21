Главу Пензенской области заподозрили в получении взятки в 31 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его подозревают в получении многомиллионной взятки. По делу также проходит Борис Шпигель, возглавлявший группу фармацевтических компаний "Биотэк", сообщили в СК РФ.

По данным ведомства, главу региону подозревают в получении взятки на сумму более 31 миллиона рублей. В следствии считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил через посредников взятки за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при госзакупках лекарств для больниц области. Взятки давали председатель Совета директоров ГК "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга, а также директор ОАО "Фармация". Закупки в данных контрактах осуществлялись за счет областного бюджета.

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые, проходящие по данному делу, задержаны полицией при силовой поддержке Росгвардии. В их квартирах и на рабочих местах проведены обыски.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, обыски фигурантов дела проводились с минувшей субботы. По словам собеседника агентства, губернатор будет этапирован в Москву. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, решается вопрос об их аресте.

Иван Белозерцев занимает пост губернатора Пензенской области с 21 сентября 2015 года. Второй известный фигурант уголовного дела - Борис Шпигель - известный бизнесмен и продюсер. В прошлом занимался продюсированием певца Николая Баскова.