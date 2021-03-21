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Рубрика: Происшествия

Испания выдала России экс-чиновника и кокаинового контрабандиста

Текст: Иван Егоров
Испания выдала России бывшего руководителя автодорог, похитившего более 110 млн рублей, а также эквадорского наркоторговца.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола выданные Испанией Сергей Гаврилов и Кортес Кинонес Франсиско Шавье будут доставлены в Москву.

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По данным надзорного ведомства, в сентябре 2015 года Ленинский районный суд Чебоксар приговорил Сергея Гаврилова к 4 годам лишения свободы за пособничестве в мошенничестве и злоупотребление должностными полномочиями.

Согласно приговору суда, в мае 2012 года начальник ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа Федерального дорожного агентства" Гаврилов содействовал в предоставлении информации и устранении препятствий для хищения денежных средств ОАО "Чувашавтодор" в размере 11 миллионов 500 тысяч рублей, владельцем 100 процентов акций которого является Чувашская Республика. По данным следствия, деньги были переданы Гаврилову и другому лицу в качестве вознаграждения за якобы совершенные ими действия по фальсификации результатов аукциона на право заключения госконтракта.

Также, согласно приговору суда, с апреля по сентябрь 2013 года Гаврилов заключил госконтракты с ООО "Воддорстрой" и ЗАО "Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна "Сызранская" на ремонт находящихся в ведении ФКУ Упрдор "Волга" автомобильных дорог на сумму 106 миллионов 664 тысяч руб. При этом эти участки дорог находились на гарантийном обслуживании ОАО "Дорисс" и ООО "Мордовдор-строй". В результате бюджету России причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, как отметили в Генпрокуратуре, в настоящее время в суде находится еще одно уголовное дело в отношении Гаврилова - о причинении ущерба на сумму 3 миллиона 823 тысяч рублей в результате строительно-монтажных и земляных работ. Так как автодорожный чиновник скрылся от следствия и суда, в январе 2016 года по поручению Генеральной прокуратуры он был объявлен в международный розыск. В мае 2019 года он был задержан в Испании. После запроса Генпрокуратуры, в октябре 2020 года Королевство приняло решение о его экстрадиции в Россию.

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Также испанские коллеги по запросу Генеральной прокуратуры выдали для привлечения к уголовной ответственности гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье.

По версии следствия, в октябре-ноябре 2018 года Шавье совместно с другими лицами на теплоходе "Baltic Autumn", следовавшем из эквадорского порта Гуаякиль в Санкт-Петербург, переместили через границу 7 килограммов кокаина. Впоследствии наркотик был продан на территории Санкт-Петербурга. После совершения преступления эквадорец скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июне 2020 года обвиняемого задержали в Испании. Как отметили в надзорном ведомстве, выдачи обоих обвиняемых в Россию удалось добиться благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами Королевства Испания.

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