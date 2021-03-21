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21.03.2021 21:33
Рубрика: Общество

Мост для лосей

На скоростной автотрассе Москва - Казань построят переходы для диких животных
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
На протяжении проектируемой скоростной автотрассы М-12 (Москва - Казань) сразу в нескольких регионах страны планируется построить искусственные надземные переходы или туннели, по которым дикие животные могут спокойно пересечь дорогу. Они появятся и в Нижегородской области.

Всего на трассе М-12, которая пройдет по территории Татарстана, Чувашии, Нижегородской, Владимирской и Московской областей, предполагается возвести двенадцать надземных переходов - экодуков. Туннелей для животных будет больше - двадцать два.

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Как сообщили в госкомпании "Автодор", в Нижегородской области запланированы два надземных сооружения и четырнадцать проходов под трассой. Где именно построят мосты и туннели, в госкомпании не уточнили, но отметили, что места для этих сооружений выбирали не случайно.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области корреспонденту "РГ" рассказали, что в разработке проекта участвовали местные специалисты-охотоведы. Они прогнозировали места наиболее частого появления животных на определенных участках дороги, зная, как проходит миграция особей, где находятся кормушки.

Как пояснил и. о. министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, вдоль трассы установят ограждение и животные вынуждены будут прокладывать свой путь по широкому экодуку.

- Пользоваться сооружениями станут и лоси, и косули, и кабаны, и другие животные. Максимально замаскированные под естественный ландшафт и закрытые шумовыми экранами экодуки будут привлекательными для них, - отметил Роман Воробьев.

Появление переходов для животных позволит уменьшить число аварий на дороге и повысит безопасность водителей

Водители автотранспорта зачастую игнорируют предупреждающие знаки и думают, что дикие животные на трассе - это редкость. В то же время в Нижегородской области популяция одних только лосей превышает 16 тысяч, а значит, шанс столкнуться с ними на трассах весьма велик. В прошлом году произошло 108 таких аварий, с начала 2021 года - 11.

В министерстве пояснили, что весной, когда у лосей появляется потомство, самки отгоняют годовалых лосят на поиски нового дома и те часто становятся виновниками ДТП. Опасны лоси и осенью, во время гона (брачного периода). За лето самец набирает большую массу, у него вырастают увесистые рога. У лосей тяжелое тело и длинные ноги, при ДТП они попадают на лобовое стекло, гибнут или калечатся сами, страдают также водители и пассажиры авто. Появление переходов для животных позволит уменьшить число таких аварий и повысит безопасность водителей на дороге.

Справка "РГ"

Первый экодук в России был построен в 2016 году в Калужской области на 170-м километре трассы М-3 "Украина". По состоянию на конец 2020 года, общее количество таких сооружений на магистралях "Автодора" составляет 257, в том числе 14 - на Центральной кольцевой автомобильной дороге.

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