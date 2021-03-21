СК завел дело по факту гибели трех человек в ДТП под Самарой

По факту смертельного ДТП в Самарской области, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный Следком.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в субботу на 11 километре автодороги Самара - Безенчук столкнулись Mitsubishi Lancer и "Камаз".

В легковом автомобиле погиб водитель и двое пассажиров. Двое из погибших - несовершеннолетние, об этом сообщила прокуратура Самарской области. По предварительным данным полиции, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.