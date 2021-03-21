В "Единой России" приостановят членство Белозерцева

В "Единой России" приостановят членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом РИА Новости заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

"В партии ЕР предусмотрена чtткая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда", - сказал он. Ревенко добавил, что в ближайшее время решением регионального политсовета членство в "Единой России" Белозерцева будет приостановлено. При этом он отметил, что членство в партии может быть восстановлено в случае, если гражданин решением суда будет оправдан. Но, если виновность подтвердится, то последует исключение из "Единой России".

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что губернатор Пензенской области и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей.