В Казанском цирке во время представления подрались слоны

В казанском цирке во время дневного представления один слон напал на другого. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как одно из животных повалило сородича на бортик манежа и как будто пыталось столкнуть его. Зрители близко расположенных секторов поспешили покинуть свои кресла. Дрессировщики довольно быстро смогли отогнать разъяренного слона.

Как сообщил РИА Новости представитель цирка, во время инцидента никто не пострадал.

Последующие представления, запланированные на сегодняшний вечер, были отменены "по техническим причинам".