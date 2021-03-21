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21.03.2021 10:28
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области трое мужчин погибли при пожаре

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Новосибирской области. Как рассказали в СК по региону, трагедия произошла в селе Шарчино Сузунского района.

В пресс-службе областного ГУ МЧС уточняют, что сигнал о возгорании в сельском доме на улице Советской поступил сегодня ночью в 01.11 по местному времени. К моменту прибытия пожарных бревенчатый дом и веранда были полностью охвачены огнем.

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Для бесперебойной подачи воды спасатели организовали ее подвоз от ближайшего гидранта, расположенного в 600 метрах от места возгорания. Пожар удалось ликвидировать за 27 минут, общая площадь горения составила 72 квадратных метра.

При осмотре сгоревшего дома были обнаружены тела троих взрослых мужчин. По предварительной версии сотрудников СУ СКР, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Для установления точной причины смерти людей назначены судебно-медицинские экспертизы.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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