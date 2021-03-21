Видео: Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге

Президент и министр обороны во время отдыха в сибирской тайге прошли по висячему мосту и посмотрели диких животных. Владимир Путин также прокатил Сергея Шойгу на вездеходе. Подробности показал телеканал "Россия 24", кадры были предоставлены кремлевской пресс-службой.

Гуляя по тайге, Путин и Шойгу прошли по висячему мосту над рекой, погуляли по снегу в лесу и посмотрели в бинокль на местных диких животных. "А там бык стоит: шея черная, нос серый", - показал министр обороны. "Чуть дальше там корова, похоже, стоит", - добавил он. "Видите, на самой вершине стоит", - указал Шойгу.

Шойгу также показал Путину мастерскую, где он занимается своим хобби - обрабатывает сухие деревья и изготавливает поделки из древесины. "Очень похоже на японские бонсаи", - взял одну из коряг-заготовок министр обороны. "Да, очень похоже", - согласился президент. "Получается такая маленькая сосна, бонсай", - продемонстрировал с улыбкой Шойгу мастерство в деле. "А вот снежный барс", - продолжал он экскурсию. "Симпатичный", - кивнул Путин. "А это дракон", - сравнил глава минобороны.

Сели перекусить на свежем воздухе прямо в лесу. "Красиво?", - спросил президент. "Да", - кивнул спутник. "Точно", - подтвердил Путин. В этот момент на них были костюмы из рыжей кожи с меховыми капюшонами, напоминающие традиционную одежду местных. На лавках были накинуты шкуры, а на столе лежала колбаса и овощи - помидоры, огурцы, лук.

Когда Путин с Шойгу катались на вездеходе цвета хаки, за рулем был президент. Путин умело переехал попавшуюся на пути большую полынью, а также лавировал огромной машиной между деревьев. Еще министр обороны рассказал, что тут недалеко находятся штольня. "Тут все сделано так, знаете, вручную", - добавил он.