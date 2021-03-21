ООН в одиннадцатый раз объявила 21 марта Международным днем Навруза

Один из самых древних праздников на Земле - Навруз, праздник весны и обновления - наступил в ночь на 21 марта. С 2009 года он включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества. А в 2010 году ООН приняла резолюцию, которая объявила 21 марта Международным днем Навруза.

- Навруз - пример неисламского праздника исламской и международной солидарности, праздника, который улучшает мнение о мусульманском сообществе мира, - говорит заместитель директора института Европы РАН Роман Лункин. - Праздник совпадает с днем весеннего равноденствия. Еще его часто называют "мусульманским Новым годом".

Однако среди мусульман к Наврузу двоякое отношение: одни считают его народной традицией, другие полагают, что правоверным последователям ислама его отмечать его недопустимо. Тем не менее, Навруз широко празднуют как в России - особенно в Дагестане, Татарстане и Башкирии, так и в мире - в странах Средней Азии, в Азербайджане, Иране, Афганистане, Македонии, Албании, Казахстане, Грузии и Турции и других.

- В некоторых странах на Навруз красят яйца - символ жизни и возрождения, - говорит зампредседателя Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев. - То же есть и в христианстве, еще поэтому этот день объединяет и остается символом процветания и новой жизни, что соотносится со всеми представлением об исламе и мусульманским сообществом России, которое, по данным Росстата, составляет около 20 миллионов человек.

Ряд религиозных исламских реформаторов предлагают "влить" Навруз в исламский календарь. Но как считает директор Института религии и политики Антон Игнатенко, сделать это нельзя по двум причинам. Первая - техническая. Навруз в солнечном календаре привязан к весеннему равноденствию, которое высчитывается по солнцу. Мусульманский календарь - лунный и смещается относительно солнечного. Поэтому мусульманские праздники у россиян, использующих григорианский календарь, тоже смещаются каждый год на более ранний срок.

Вторая причина, по словам Игнатенко, "вероучительная". Ислам - религия единобожия, в то время как праздник Навруз - наследство, которое досталось народам, исповедующим ислам, от персидской культуры, а она, в свою очередь, строилась на религии и мировоззрении зороастризма, а потом перешла в ислам. Поэтому, по словам Антона Игнатенко, исламского в празднике Навруз "ничего нет", но некоторые народы, исповедующие ислам, сохранили или переняли древнюю традицию. "Однако здесь нет противоречия, - убежден Игнатенко, - потому что и солнце, и годичный цикл созданы Богом".

- В исламской культуре Навруз - это праздник весны, - говорит имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов. - И это все же не религиозный, а народный праздник. С мусульманами его ассоциируют потому, что его отмечают в мусульманских странах.