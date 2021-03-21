В Дагестане сошедшая лавина заблокировала дороги к девяти селам

В Рутульском районе Дагестана сошла лавина. В результате оказались заблокированы дороги к девяти населенным пунктам, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы вечером 21 марта. По данным ведомства, лавина сошла на окраине села Цахур. Оказались заблокированы дороги к девяти селам - Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур. Там расположены 779 домов, в которых проживают 3899 человек, в том числе 976 детей.

Жертв и разрушений не зафиксировано. Расчистку дорог планируют начать в 8.00 в понедельник.