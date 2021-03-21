Дарья Касаткина выиграла турнир St. Petersburg Ladies Trophy на отказе Маргариты Гаспарян, которая получила травму спины. Чемпионка первым делом пожелала сопернице здоровья.

Очень жаль, что не получилось настоящей борьбы в финале. Ведь по ходу турнира Гаспарян, получившая уайлд-кард, одолела и экс-чемпионку француженку Кристину Младенович, и чешку Катержину Синякову, и первую ракетку России Екатерину Александрову, и еще одну соотечественницу Веру Звонареву. Причем только Вера была ниже Маргариты в рейтинге. Но уже в начале матча против Касаткиной стало понятно, что Гаспарян не в форме. Медицинский тайм-аут дал временное улучшение, но Маргарита не смогла завершить решающий матч, снявшись при счете 3:6, 1:2.

Для Даши, которая в Санкт- Петербурге обыграла еще двух россиянок - Светлану Кузнецову в полуфинале и Веронику Кудерметову в четвертьфинале, этот трофей стал четвертым в карьере. И вторым на домашних кортах. В 2018-м она стала победительницей турнира в Москве.

- К сожалению, матч завершился таким образом. Я желаю Рите скорейшего выздоровления. Получать травмы - всегда неприятно, - заявила Касаткина. - Тем не менее для меня сейчас очень особенный момент. Санкт-Петербург - один из моих любимых турниров.

Между тем Аслан Карацев завоевал первый титул в одиночном разряде, выиграв турнир категории АТР-500 в Дубае. В решающем матче встретились два совершенно неочевидных финалиста. Аслан Карацев, получивший специальное приглашение, или уайлд-кард, от организаторов, оказался сильнее южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса, начавшего соревнования с квалификации. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина.

- Победа в Дубае очень много для меня значит. Я прошел долгий путь почти в десять лет, с тех пор как в 18 закончил играть юниором и перебрался в про-тур, - отметил Карацев на пресс-конференции. - Я много и усердно работал, чтобы подняться на такой уровень и сейчас отпраздновать этот успех.