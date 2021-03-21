Опубликован анализ МВД криминогенной ситуации в России за два прошедших месяца. Общий итог в целом утешителен - преступлений стало меньше. При этом в министерстве внутренних дел не только обобщили криминогенную обстановку, сложившуюся в стране в начале года, но и составили рейтинг регионов с наиболее высоким уровнем преступности.

Напомним, показатели меняются каждый квартал. В МВД стали собирать и анализировать статистику чуть ли не ежемесячно, чтобы лучше понимать, что происходит, и разрабатывать профилактические решения.

То есть действовать на упреждение.

Что важно, свои выводы и предложения ведомство открыто публикует и ждет ответных предложений от общественности.

На этот раз наибольший рост числа преступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге, Тульской области и Адыгее.

Близкие показатели зафиксированы в Туве и чуть меньше - в Севастополе.

В десятку "лидеров" вошли Северная Осетия - Алания, Алтай, Чечня, Камчатский край, где прирост составил от 10,5 до 7,6 процента.

Всего же в России за два месяца зарегистрировано 309,4 тысячи преступлений, что на 5,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Есть и хорошие новости. Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений зафиксировано в Еврейской автономной области, Смоленской области и Мордовии.

Что любопытно, четыре преступления из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа и только почти пятая часть - в сельской местности.

То есть в деревне или на даче жить безопаснее.

В целом рост регистрируемых преступлений отмечен в 18 регионах, снижение - в 67. Это радует, но причины явления выяснят аналитики.

С начала года в России зарегистрировано 309,4 тысячи преступлений. Наибольший рост числа преступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге, Тульской области и Адыгее

В МВД пришли к выводу, что анализ статистических сведений свидетельствует о снижении общего количества зарегистрированных преступлений. Да, в России стали меньше убивать, грабить и калечить, в том числе - в общественных местах, скажем, на улицах.

Стал безопаснее и общественный транспорт. Здесь количество зарегистрированных преступлений за два месяца сократилось на 9,9 процента. Тем не менее от рук преступников за два месяца уже погибли 4,3 тысячи человек, здоровью 5,6 тысячи человек причинен тяжкий вред.

Кстати, самоизоляция не ухудшила семейные отношения. Люди не ожесточились от круглосуточного общения друг с другом.

На 3,5 процента уменьшилось число преступлений в семейно-бытовой сфере. Это - общее число.

Так, на 6,2 процента стало меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 8 процентов - средней тяжести и на 8,8 процента - легкого вреда здоровью.

Увы, не все так радужно. Увеличилось на 29,4 процента количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.