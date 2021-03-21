Новости

Назван точный срок прихода весны в Москву 21:13
В Краснодаре водитель иномарки протаранил пять машин на парковке 21:12
Латыпов прокомментировал итоги масс-старта в Эстерсунде 20:40
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на Будапешт из-за "Спутника V" 20:34
В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики 20:33
В России начали расти цены на новостройки 19:46
Социологи: В Германии ожидают скорого скорого ослабления локдауна 19:37
В Москве в квартире умершей женщины нашли голодного младенца 19:12
В Казанском цирке во время представления подрались слоны 18:56
В Петербурге задержали генерального директора компании "Петрострой" 18:10
Красноярского чиновника отправили под домашний арест за гибель 4 детей 17:23
В московском метро ввели в график движение на "серой" ветке 17:02
Кассу кинопроката в выходные возглавил мультфильм "Райя и последний дракон" 16:59
"Аталанта" обыграла "Верону", Миранчук был заменен во втором тайме 16:52
К Земле приближается потенциально опасный астероид 16:33
В московском метро человек упал под поезд 16:29
Александра Чернявского увезли со спектакля "Хомо Эректус" на "скорой" 16:18
Москве выдали участника наркокартеля, совершившего преступление в РФ 16:15
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы 16:13
Видео: Во Львовской области пациентов ковидной больницы кормят через окно 16:11
На "серой" ветке московского метро остановили движение поездов 15:37
Число отравившихся смоленских школьников выросло до 24 14:27
В Москве водитель "скорой помощи" открыл стрельбу на дороге 14:19
Путин на следующей неделе проведет совещание по вакцинам 14:12
Экс-посол США в Германии "стал президентом" и высмеял Байдена 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
21.03.2021 20:34
Рубрика: Происшествия

Спокойнее жить в деревне

Полиция опубликовала рейтинг криминальных регионов
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Опубликован анализ МВД криминогенной ситуации в России за два прошедших месяца. Общий итог в целом утешителен - преступлений стало меньше. При этом в министерстве внутренних дел не только обобщили криминогенную обстановку, сложившуюся в стране в начале года, но и составили рейтинг регионов с наиболее высоким уровнем преступности.

Напомним, показатели меняются каждый квартал. В МВД стали собирать и анализировать статистику чуть ли не ежемесячно, чтобы лучше понимать, что происходит, и разрабатывать профилактические решения.

То есть действовать на упреждение.

Что важно, свои выводы и предложения ведомство открыто публикует и ждет ответных предложений от общественности.

На этот раз наибольший рост числа преступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге, Тульской области и Адыгее.

Близкие показатели зафиксированы в Туве и чуть меньше - в Севастополе.

Фото: РИА Новости
Уничтоженный в Махачкале боевик был судим за нападение на силовиков

В десятку "лидеров" вошли Северная Осетия - Алания, Алтай, Чечня, Камчатский край, где прирост составил от 10,5 до 7,6 процента.

Всего же в России за два месяца зарегистрировано 309,4 тысячи преступлений, что на 5,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Есть и хорошие новости. Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений зафиксировано в Еврейской автономной области, Смоленской области и Мордовии.

Что любопытно, четыре преступления из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа и только почти пятая часть - в сельской местности.

То есть в деревне или на даче жить безопаснее.

В целом рост регистрируемых преступлений отмечен в 18 регионах, снижение - в 67. Это радует, но причины явления выяснят аналитики.

С начала года в России зарегистрировано 309,4 тысячи преступлений. Наибольший рост числа преступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге, Тульской области и Адыгее

В МВД пришли к выводу, что анализ статистических сведений свидетельствует о снижении общего количества зарегистрированных преступлений. Да, в России стали меньше убивать, грабить и калечить, в том числе - в общественных местах, скажем, на улицах.

Фото: СУ СКР по Самарской области
СК завел дело по факту гибели трех человек в ДТП под Самарой

Стал безопаснее и общественный транспорт. Здесь количество зарегистрированных преступлений за два месяца сократилось на 9,9 процента. Тем не менее от рук преступников за два месяца уже погибли 4,3 тысячи человек, здоровью 5,6 тысячи человек причинен тяжкий вред.

Кстати, самоизоляция не ухудшила семейные отношения. Люди не ожесточились от круглосуточного общения друг с другом.

На 3,5 процента уменьшилось число преступлений в семейно-бытовой сфере. Это - общее число.

Так, на 6,2 процента стало меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 8 процентов - средней тяжести и на 8,8 процента - легкого вреда здоровью.

Увы, не все так радужно. Увеличилось на 29,4 процента количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Сибирь СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Тульская область ЮФО Адыгея СФО Тыва ЮФО Севастополь

Главное сегодня

"1:0 в пользу Путина": немцам понравился ответ президента РФ Байдену
Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву
За сутки в России подтверждено 9299 случаев COVID-19 в 84 регионах
Греция разрешила въезд до четырех тысяч россиян в неделю с 22 марта
Рар: США не решатся на торговую войну с Германией из-за "Северного потока-2"
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты