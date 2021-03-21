В Ненецком округе прошли гонки на оленьих упряжках

В Нарьян-Маре состоялись традиционные спортивные состязания оленеводов Ненецкого округа под названием "Сямянхат мерета", что в переводе на русский означает "Самый быстрый".

Спортивный праздник прошел в районе реки Качгортинская курья. После концерта творческих коллективов начались соревнования по национальным видам спорта. Их участники сразятся в борьбе на поясах, тройном прыжке и прыжках через нарты, а также в метании тынзея - аркана для ловли оленей - на головки нарт и на дальность.

Самая зрелищная часть состязаний - гонки на оленьих упряжках. На участие в мужских заездах заявились 52 оленевода, в женских - 12 чумработниц. В умении управлять оленями соревнуются представители сельхозкооперативов "Ерв", "Харп" и "Дружба народов", КФХ "Нядей Я" и "Нэрм", семейно-родовых общин "Нерута", "Табседа", "Вы ту".

Лучшие представители оленеводческих хозяйств НАО меряются силами на таких соревнованиях каждый год с 2006-го. В прошлом году они также планировались в марте, но из-за слишком теплой погоды их пришлось отменить.