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21.03.2021 21:35
Рубрика: Общество

В Северной столице назвали "учителей будущего"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Таких оваций Актовый зал Смольного не слышал давно. В Петербурге наградили победителей всероссийского конкурса "Учитель будущего".

- Учитель не просто сопровождает ребенка, он направляет его, поддерживает, помогает увидеть и раскрыть его потенциал. Настоящий учитель способен привить ребенку такие ценности, как честность, порядочность, ответственность и трудолюбие, - отметила в приветственном адресе зампредседатель правительства России Татьяна Голикова. - Желаю вам, дорогие учителя, в сплоченной командной работе раскрыть свои лучшие профессиональные стороны.

Фото: iStock
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Новое профессиональное соревнование - один из ключевых проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", оно состоялось в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Конкурс состоял из трех этапов - дистанционного, полуфинала по федеральным округам и финала, продлившегося пять дней. На старте конкурс принял 39 тысяч заявок, до финиша дошли около трехсот человек. Петербург стал его столицей не случайно: именно из Северной столицы поступило больше всего заявок на конкурс - около трех тысяч, почти 10 процентов от общего количества.

- Это абсолютный рекорд, но надо, чтобы в следующем конкурсе он был побит, - отметил руководитель проекта "Учитель будущего" Андрей Богданцев.

Главное отличие этих соревнований - работа в команде. Звание "Учитель года" получает только один педагог, "Учителями будущего" стали почти 100 человек, 30 команд из 19 регионов России. В списке победителей, конечно, есть Москва и Санкт-Петербург как крупные образовательные центры. Но в него вошли и две школы из Северной Осетии и Чеченской Республики - сел Црау и Автуры, лицей из города Цимлянска Ростовской области и гимназия Нытвы Пермского края.

Организаторы конкурса "Учитель будущего" планируют в следующий раз предложить соревноваться уже управленческим командам, поскольку "интересен опыт не только в преподавании, но и в организации учебного процесса".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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