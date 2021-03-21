В Петербурге три человека пострадали при взрыве самогонного аппарата

В одной из квартир в Колпинском районе Петербурга произошла разгерметизация самогонного аппарата. В результате пострадали три человека, включая ребенка 2017 года рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло на пятом этаже жилой девятиэтажки на улице Пролетарской. Взорвался самогонный аппарат. В квартире выбило окна, однако возгорания не произошло.

В результате ЧП пострадали три человека - двое мужчин и ребенок 2017 года. Все они госпитализированы после осмотра врачами скорой помощи. Подробностей об их состоянии на данный момент нет.

Окна оказались повреждены в двух комнатах квартиры. Конструкция самого здания не получила повреждений, заверили в экстренном ведомстве.