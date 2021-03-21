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21.03.2021 13:11
Рубрика: Происшествия

В петербургских "Крестах" убили заключенного

В Петербурге ссора между заключенными, содержащимися в одной из камер СИЗО-1 ("Кресты"), закончилась убийством. Об этом сообщает пресс-служба городского СК РФ.

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По данным ведомства, 20 марта заключенный 1987 года рождения, осужденный за разбой и дожидавшийся вступления в законную силу приговора суда, поругался с 38-летним заключенным, который обвинялся в убийстве по неосторожности. В ходе конфликта 34-летний мужчина достал самодельный нож и нанес оппоненту несколько ударов. В результате 38-летний заключенный скончался.

По данному факту возбуждено уголовное по статье убийство. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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