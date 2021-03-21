В России начали расти цены на новостройки

Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. за квадратный метр. По отношению к февралю она увеличилась на 2,6%, а за год - с февраля 2020 по февраль 2021 года - на 19,8%.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные компании ЦИАН. Аналитики "Авито Недвижимости" среднюю стоимость первичной недвижимости в 15 городах-миллионниках оценивают еще дороже - в 111 тыс. руб. за квадратный метр. По их данным, с марта 2020 года по март 2021 года, "первичка" выросла в цене на 29%.

Отмечается, что быстрее всего сейчас дорожают квартиры в Санкт-Петербурге. Там за месяц новостройки выросли в цене на 8%, до 171,5 тыс. руб. за квадратный метр. На рост цен мог повлиять старт продаж в нескольких высокобюджетных проектах. В компании "Этажи" отмечают положительную динамику в Перми: средняя стоимость квадратного метра "первички" тут 67,1 тыс. руб., что на 1,8% выше значения февраля. В Уфе аналогичный рост, по расчетам компании, составил 1,7% - стоимость "квадрата" выросла до 83,1 тыс. руб.

В Москве, по расчетам ЦИАН, новостройки сейчас стоят в среднем 245,8 тыс. руб. за квадратный метр. За месяц подорожание составило 6%, за год - 21%.

Снижаются цены на первичном рынке в Ростове-на-Дону (минус 2% за февраль), в Новосибирске и Екатеринбурге (минус 1%). Динамика может объясняться локальным увеличением объема предложения. Например, в Екатеринбурга сейчас представлено в два раза больше лотов в новостройках, чем в марте прошлого года.