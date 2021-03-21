На Кубани вспыхнул крупный пожар в ангаре с покрышками

В Краснодарском крае загорелся склад с автомобильными покрышками. Об этом в воскресенье сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар произошел утром в станице Динской. Прибывшие на место пожарные выяснили, что покрышки горят на площади в 1800 квадратных метров. Был объявлен повышенный ранг пожара.

- Производится тушение пожара и защита соседних зданий и сооружений. Созданы боевые участки. Наращиваются силы и средства, - заявили в ведомстве.

Сейчас на месте работают 50 человек и 14 единиц техники. О возможных пострадавших пока ничего не сообщается.