Отец Федор: О дне рождения, крестинах и детях в Великий пост

С наступлением Великого поста за столом все чаще споры, какую пищу считать скоромной, можно ли есть рыбу вместо мяса и считается ли нарушением добавление в кофе молока? Рестораны один за другим рекламируют "вкусное постное меню". Так, как же поститься правильно, чтобы встретить Пасху с чистой душой? Об этом - в интервью "РГ" с председателем Совета по культуре Астраханской епархии, настоятелем Храма Архангела Михаила отцом Федором Шевченко.

Отец Федор, моя мама часто говорит: "Начнется Великий пост - вот и похудеешь". Как продержаться 40 дней?

Отец Федор (смеется. - Прим. автора): А моя мама говорит, что в колбасе мяса нет. От того, что мы просто ничего не едим, мы не становимся ближе к Богу. Есть замечательное высказывание святых отцов: "За еду не будем в аду". Бесы, например, вообще ничего не едят, но они остаются бесами.

Мы так привыкли жить в животном мире, что думаем: еда - это самое главное. Но пост - это время воспитания души, а духовная составляющая - это молитвы и добрые дела. А если человек не ест мясо и больше ничего не делает, то он просто не ест мясо, а не соблюдает пост.

То есть пойти в храм гораздо важнее?

Отец Федор: Гораздо важнее - не "съесть" человека, не осудить и не обидеть. Есть поговорка: не грех в уста, а грех из уст. Если вы вообще никогда не постились, то элементарно начните с того, что оградите свой язык от зла, перестаньте осуждать других и сквернословить. Ну, если уж случайно выругались: "Господи, прости!".

Почему именно "не осудить" вы поставили на первое место?

Отец Федор: На первом месте, вообще, гордыня. От гордости - самомнение, от самомнения - вспыльчивость. А в порыве гнева человек может все что угодно натворить. Поэтому пост - это период, когда мы себя сознательно сдерживаем: и в гневе, и в удовольствиях: в изысках в пище, в развлечениях, чтобы духовно расти.

Посмотрите, сколько всего в повседневной жизни мы себе позволяем. Поели всласть, выпили сколько хотели, захотелось развлечений, потом потянуло спать - время прошло в праздности, впустую. Во время поста мы освобождаем это время, идем в храм, помогаем престарелым родителям, заботимся о больной соседке. Это удивительное чувство - служить другому человеку, напомнить себе, что мы умеем любить и сострадать.

Если себе постоянно отказывать в удовольствиях, так и до депрессии недалеко…

Отец Федор: Это абсурд. Мы же ограничиваем себя в целях безопасности. Яркий пример - светофор. Я ребенку говорю: на красный свет идти нельзя, это опасно. А он ответит: "Что ты! У меня будет депрессия". Все должно быть по уму.

Ограничивать себя нужно начинать постепенно, как на тренировке. Можете себя ограничить в гневе - прекрасно, в еде - пожалуйста. Отказываетесь от мяса, потом - от молока, яиц и так далее. Но смотрите по самочувствию. Например, люди, страдающие желудочными заболеваниями, диабетом или беременные женщины должны есть все, что им необходимо.

А могут ли дети поститься?

Отец Федор: Детям нужно хорошо питаться, чтобы расти. Поэтому родители, во-первых, должны объяснить ребенку, что такое пост, во-вторых, поинтересоваться у него, чем он может ему послужить. Например, давай, ограничим сладости или вместо мультиков почитаем духовную книгу? Но все должно быть добровольно. Ребенок может просто потрудиться своим послушанием, усердием: помочь брату выучить уроки, сестре завязать шнурки, маме помыть посуду.

Крестить ребенка можно во время поста?

Отец Федор: Можно, но если после крестин вы планируете пиршество, то тут уже стоит задуматься, не перенести ли посиделки после Пасхи.

Значит, что гости теперь отменяются?

Отец Федор: Пост - это добровольное отстранение себя от повседневной жизни, чтобы в тишине, уединении что-то важное для себя переосмыслить. Но это внутренняя, прежде всего, работа.

Вам необходимо пойти на день рождения родственника? Идите, только не нужно демонстрировать всем своим видом, что вы, такой молодец, - поститесь, а все вокруг - нет. Христос сказал: "Я узнаю, что вы мои ученики, если любовь будете иметь меж собою". Христианин должен, прежде всего, оставаться человеком: добрым, милосердным и любящим.

Отец Федор, у вас есть любимое блюдо в пост?

Отец Федор: Само по себе выражение "любимое постное блюдо" уже говорит о чревоугодии, поэтому я просто расскажу о том, что мы в семье готовим во время Великого поста по выходным дням.

Это голубцы с грибами и булгуром. Для его приготовления необходимы:

Капуста - ½ небольшого кочана

Грибы: 150 граммов

Булгур - ½ стакана

Лук - 1 шт.

Морковь - 2 шт.

Подсолнечное масло - 2 ст. л.

Соль, перец

Лук, морковь, грибы нашинковать и обжарить на подсолнечном масле. Отварить булгур около десяти минут до полуготовности и добавить к овощам, приправить смесь солью и перцем. Капусту промыть, отделить листы и отваривать пять минут. Выложить начинку на лист и аккуратно завернуть. Голубцы залить водой, посолить тушить в кастрюле или глубокой сковороде под крышкой около 30 минут.