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21.03.2021 13:47
Рубрика: Власть

Путин назвал воссоединение Крыма с Россией результатом укрепления государства

Текст: Кира Латухина
В конце 90-х Россия подошла к опасной черте, но благодаря терпению и мужеству народа удалось удержать и восстановить страну. Об этом заявил президент в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

"Главная веха - это собирание, восстановление России как единого централизованного государства", - сказал Владимир Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"К сожалению, мы в конце 90-х подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все, что угодно", - продолжил президент. Но благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, удалось преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, а затем и экономику, отметил он.

Цифры очевидны, сказал Путин, предложив посмотреть, что было в конце 90-х-начале 2000-х годов - и что есть сегодня. "И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы и доходов, благополучия граждан", - подчеркнул он.

"Ну а что касается возвращения Крыма и Севастополя - как я в свое время говорил "в родную гавань" - то, да, это, конечно, яркое очень событие", - оценил президент, назвав его без преувеличения историческим. "И это результат укрепления нашего государства изнутри", - заключил он.

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