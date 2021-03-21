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Рубрика: Происшествия

Учились взрывать и убивать

Суд арестовал лидера ячейки украинских неонацистов в Геленджике
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Геленджикский городской суд отправил под стражу на 2 месяца - до 15 мая - 20-летнего молодого человека, задержанного в конце прошлой недели сотрудниками ФСБ. Имя и фамилию задержанного не называют.
Тринадцать участников ячейки украинских неонацистов были задержаны ФСБ в Геленджике, один - в Ярославле. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС Тринадцать участников ячейки украинских неонацистов были задержаны ФСБ в Геленджике, один - в Ярославле. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС
Тринадцать участников ячейки украинских неонацистов были задержаны ФСБ в Геленджике, один - в Ярославле. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС

Его подозревают в организации в Геленджике ячейки украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У.". Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, из материалов дела следует, что молодой человек вместе со своим единомышленником создал экстремистскую организацию, основной целью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Тринадцать молодых неонацистов были задержаны в Геленджике, один - в Ярославле. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, у задержанных изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

По данным ЦОС ФСБ, неонацистская группировка "М.К.У." создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения. В сети он использует псевдоним "Егор Яковлев". При этом, как отметили в ФСБ, в 2020 году главарь "М.К.У." призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории России.

Задержанные в Геленджике неонацисты уже начали давать признательные показания. Они рассказали, что их группа была организована в 2019 году именно под идеологическим воздействием главаря сообщества "М.К.У." - Краснова.

По данным Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, уголовное дело об организации экстремистского сообщества возбуждено в отношении еще одного 19-летнего жителя Геленджика. По остальным молодым людям от 16 до 30 лет возбуждены дела об участии в сообществе.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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