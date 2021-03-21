В Краснодаре водитель иномарки протаранил пять машин на парковке

В Краснодаре водитель Volkswagen протаранил пять припаркованных у супермаркета автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского МВД.

По данным ведомства, за рулем иномарки находился местный житель 1985 года рождения. Двигаясь по проспекту Чекистов, он потерял управление и выехал на парковку супермаркета, где врезался в стоящие автомобили. В результате аварии пострадал сам водитель и двухлетняя девочка, которая находилась вместе с матерью в одной из припаркованных машин. Они были доставлены в больницу.

Известно, что девочка получила ушиб, ей назначено амбулаторное лечение. Угрозы жизни и здоровью нет. В полиции уточнили, что виновник ДТП не помнит, по какой причине он потерял управление над машиной. Водитель предположил, что мог потерять сознание за рулем. Сейчас правоохранители проводят проверку.