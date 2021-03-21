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21.03.2021 12:10
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре водитель устроил ДТП с 8 пострадавшими и сбежал

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В Краснодаре произошла авария с участием трех автомобилей. Виновник случившегося сбежал с места происшествия, сообщили "РГ" в УМВД по городу.

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Инцидент случился на улице Ростовской. Водитель Renault Logan выехал на полосу встречного движения и влетел в другой Logan. После этого продолжил движение и столкнулся с ВАЗ-2114, который тоже ехал во встречном направлении. Отечественная машина после удара врезалась в дерево.

"В результате ДТП пострадали восемь пассажиров из двух автомобилей. Пятеро из них госпитализированы, троим назначили амбулаторное лечение", - заявили в полиции.

Сообщается, что среди пострадавших есть несовершеннолетний. А вот предполагаемый виновник аварии оставил свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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