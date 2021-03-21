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21.03.2021 19:34
Рубрика: Спорт

Карт-бланш Карацеву

Россиянину позволили взять в Дубае трофей
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Российский теннисист Аслан Карацев завоевал первый титул в одиночном разряде, выиграв турнир категории АТР-500 в Дубае.

В решающем матче встретились два совершенно неочевидных финалиста. Аслан Карацев, получивший специальное приглашение, или уайлд-кард, от организаторов, оказался сильнее южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса, начавшего соревнования с квалификации. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина.

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- Титул в Дубае очень много для меня значит. Я прошел долгий путь почти в десять лет, с тех пор как в 18 закончил играть юниором и перебрался в про-тур, - отметил Карацев на пресс-конференции. - Я много и усердно работал, чтобы сейчас отпраздновать этот момент. Я знаю, что такое взлеты и падения, мне долго мешали травмы. Так что я счастлив, что смог восстановиться и начал выступать на таком высоком уровне.

Напомним, что о Карацеве заговорили по ходу Открытого чемпионата Австралии, где он, дебютант турниров "Большого шлема", добрался до полуфинала и проиграл первой ракетке мира и будущему чемпиону сербу Новаку Джоковичу. После такого сенсационного "мэйджора" Аслан ворвался в топ-50, а после победы в Дубае снова здорово поднимется в рейтинге: с 42-й на 27-ю строчку. Это означает, что на "Ролан Гаррос" он уже будет сеяным участником.

- Никогда не знаешь, когда к тебе придет успех. Мы с моей командой проделали большую работу, и вот это случилось, - приводит слова Карацева пресс-служба АТР. - Очень доволен своей игрой. В начале года был рад пробиться в полуфинал Australian Open. После Мельбурна я продолжил упорно тренироваться. Приехал сюда с большей верой, чем на турнир в Дохе. Провел здесь фантастическую неделю и показал хороший теннис.

Между тем вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать за титул в Санкт- Петербурге боролись две россиянки - Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина.

Спорт Теннис

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