Руководитель Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская получила специальную премию "За профессиональное мастерство" на церемонии награждения лауреатов главной премии страны в области журналистики - "Золотое перо России".

- В прошлом году Петербург вернулся в Союз журналистов России, а сегодня - и на "Золотое перо России", - сказала Анжелика Гурская на церемонии награждения, отметив, что эта награда - во многом заслуга сообщества руководителей петербургских печатных СМИ, во время пандемии активно объединивших свои усилия ради выживания отрасли.

Анжелика Гурская - известный медиаменеджер и организатор проектов всероссийского масштаба, а также активно пишущий журналист. Она является членом правления Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, секретарем Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, входит в правление Ассоциации СМИ Северо-Запада.

Вместе с Анжеликой Гурской специальные премии получили редакции телеканала RT и газеты "Труд", а также восемь журналистов и представителей отраслевых организаций. Всего в этом году награждение "золотыми перьями" проходило по шести номинациям. Лауреатами стали 28 журналистов и два творческих коллектива СМИ.

- Мы награждаем наших коллег, которые работали в "горячих точках", которые ходили в "красную зону", занимались расследовательской журналистикой, делали, с нашей точки зрения, самые выдающиеся репортажи, писали статьи, связанные со всем, что происходило в этом году, - отметил на церемонии председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.