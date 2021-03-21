Шэрон Стоун обманом уговорили сняться без белья в культовой сцене

Актриса Шэрон Стоун в большом интервью журналу Vanity Fair поделилась несколькими новыми подробностями о, пожалуй, главной в ее карьере роли писательницы Кэтрин Трамелл в фильме "Основной инстинкт".

Культовую сцену с перекидыванием ног, по словам артистки, сняли, обманом вынудив ее снять нижнее белье - члены съемочной команды убедили ее, что белый цвет отражает свет.

Но во время первого просмотра она к своему удивлению обнаружила, что отсутствие трусов на ней в кадре более чем заметно.

Распереживавшись, как она рассказывает, она даже ударила режиссера Пола Верховена по лицу и кинулась звонить своему адвокату, который заверил ее, что с таким раскладом можно запросто закошмарить создателей картины, устроить бойкот в прокате и еще по-разному отравить жизнь ее обидчикам.

Но, немного поостыв, Шэрон Стоун вспомнила, сколько времени и сил у нее ушло на получение этой роли, поэтому великодушно дала свое согласие на выпуск ленты, объяснив, что это было правильно для фильма и для героини.