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Шэрон Стоун обманом уговорили сняться без белья в культовой сцене

Новости
    21.03.2021, 17:10
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актриса Шэрон Стоун в большом интервью журналу Vanity Fair поделилась несколькими новыми подробностями о, пожалуй, главной в ее карьере роли писательницы Кэтрин Трамелл в фильме "Основной инстинкт".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Культовую сцену с перекидыванием ног, по словам артистки, сняли, обманом вынудив ее снять нижнее белье - члены съемочной команды убедили ее, что белый цвет отражает свет.

Но во время первого просмотра она к своему удивлению обнаружила, что отсутствие трусов на ней в кадре более чем заметно.

Распереживавшись, как она рассказывает, она даже ударила режиссера Пола Верховена по лицу и кинулась звонить своему адвокату, который заверил ее, что с таким раскладом можно запросто закошмарить создателей картины, устроить бойкот в прокате и еще по-разному отравить жизнь ее обидчикам.

Но, немного поостыв, Шэрон Стоун вспомнила, сколько времени и сил у нее ушло на получение этой роли, поэтому великодушно дала свое согласие на выпуск ленты, объяснив, что это было правильно для фильма и для героини.

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