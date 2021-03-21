Шесть львов были убиты в крупном национальном парке в Африке

Шесть львов были убиты в одном из самых известных национальных парков Африки, который находится в Уганде. В правоохранительных органах страны не исключают того, что животные были отравлены.

В заявлении Управления дикой природы Уганды (UWA) говорится, что хищники были обнаружены с "отсутствием большей части их тел" в Национальном парке Королевы Елизаветы. По словам официальных лиц, это известие может негативно повлиять на туристический сектор страны, который является основным источником иностранной валюты для бюджета Уганды. Природный туризм ежегодно приносит в бюджет этой африканской страны около 1,6 миллиарда долларов. Это не первый случай нападения на львов в самом популярном национальном парке страны. В 2018 году прайд из 11 особей, включая восемь детенышей, был обнаружен мертвым. Подозрение пало на фермеров, которые заявляли, что хищники убивают их скот и наносят ущерб их посевам, сообщает NPR.

По данным групп по охране дикой природы, незаконная торговля дикими животными, браконьеры и охотники за трофеями способствуют исчезновению популяции львов на Черном континенте. Утрата среды обитания, слабое регулирование законной торговли и изменение климата также являются факторами их сокращения. Около 20 тысяч львов все еще живут в дикой природе Африки, хотя столетие назад их было в десять раз больше. В настоящее время львы занесены в "красный список" редких видов, составленный Международным союзом охраны природы как "уязвимый".

Национальный парк Королевы Елизаветы в Уганде с его обширными саваннами, кратерными озерами и лесами является домом для около 600 видов птиц и 95 млекопитающих, включая слонов, носорогов и леопардов. Парк славится самой большой популяцией лазающих по деревьям львов, а на деревьях можно увидеть целые прайды. По данным некоммерческой организации WildAid, популяция львов в Уганде в 2017 году составила 493 особей. Почти половина из них живет в Национальном парке Королевы Елизаветы.