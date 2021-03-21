Социологи: В Германии ожидают скорого скорого ослабления локдауна

Несмотря на растущее число заражений коронавирусом, большинство немцев выступают против ужесточения антивирусных ограничений, пишет газета Welt. Таков результат опроса, проведенного социологическим институтом YouGov но заказу информационного агентства DPA накануне совещания канцлера Ангелы Меркель с главами земельных правительств, которое состоится в понедельник.

Сотрудники YouGov в период с 16 по 18 марта опросили 2059 человек и выяснили, что большинство граждан Германии высказываются против ужесточения локдауна. Только 30% опрошенных выступили за расширение нынешних рестрикций. 23% считают необходимым сохранить действующие до 28 марта санитарные ограничения, а 22% ратуют за их ослабление. В свою очередь, 15% респондентов призывают попросту покончить с ущемлением их прав.

В Германии жесткий локдаун - закрытые магазины, рестораны, гостиницы, спортивные и культурные учреждения - действует уже более трех месяцев. На конференции в верхах 3 марта было решено постепенно переходить к так называемой "стратегии открытия", правда, с ориентацией на число заражений. Но с тех пор количество инфицированных граждан становится все больше.

Тем не менее за неделю до пасхальных праздников, когда люди ходят по гостям, навещают родственников и вообще, как правило, привыкли перемещаться из города в город или деревню, 52% граждан рассчитывают на то, что при определенных условиях откроются гостиницы. 14% полагают, что открыть двери отелей надо без каких-либо условий. И лишь 25% предпочитают видеть эти двери запертыми.

Около трех четвертей респондентов высказались за, чтобы на пасху открылись рестораны, кафе, пивбары. 32% осторожно предлагают открыть эти заведения при необходимых мерах безопасности хотя бы только на открытом воздухе. Правда, 34% хотят выпить вина или попить пивка и в закрытых помещениях.

Однако тем временем канцлер ФРГ Ангела Меркель уже настроила население на дальнейшее ужесточение локдауна. Она поведала, что еще в пятницу в ходе телефонных переговоров с главами земель согласовала использование так называемого "стоп-крана", если число инфицированных перешагнет порог 100 новых заражений на 100 тысяч жителей. В воскресенье утром этот показатель равнялся 103,9, тогда как днем ранее - 99,9.

В такой вот ситуации канцлеру и премьер-министрам земельных правительств предстоит определиться с дальнейшими шагами по борьбе с пандемией.