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Рубрика: В мире

Трамп создаст свою соцсеть

Текст: Екатерина Забродина
Дональд Трамп покидает Белый дом. Фото: AP Photo/Alex Brandon Дональд Трамп покидает Белый дом. Фото: AP Photo/Alex Brandon
Дональд Трамп покидает Белый дом. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Сенсационную новость озвучил бывший старший советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер. В эфире программы MediaBuzz на телеканале Fox News он заявил, что очень скоро - буквально через два-три месяца - Трамп вернется в социальные сети, причем на собственной платформе.

Фото: JORGE SILVA / POOL / AFP
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По словам Миллера, эта "платформа будет большой" и привлечет "десятки миллионов" подписчиков. "Я думаю, это будет самый горячий билет в социальных сетях, вся игра полностью поменяется. Все будут ждать и смотреть, что именно делает президент Трамп", - заинтриговал политик. Он отметил, что в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде республиканец провел "интенсивные переговоры с разными командами по поводу этого предприятия", и "многочисленные компании" уже обратились к нему насчет проекта. Но другие подробности Миллер не раскрыл.

Напомним, что после беспорядков на Капитолии 6 января Дональд Трамп был забанен на платформе Twitter и в других соцсетях, где он был неизменно активен за все время своего президентства.

В мире США Общество СМИ и соцсети Дональд Трамп

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