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Рубрика: В мире

"Бомба" против семьи

Турция вышла из Конвенции о защите женщин
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Турция заявила о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую Анкара первой ратифицировала в 2014 году.

Как заявлял ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Турция должна самостоятельно разрабатывать подобные договоры, а не использовать переведенные тексты. Споры и недовольство в части турецкого общества вызвала не вся Конвенция (никто не возражает против необходимости защиты женщин), а пункт 3 статьи 4 этого документа, где сказано, что соблюдение положений Конвенции "должно быть обеспечено в том числе без какой бы то ни было дискриминации по признаку... сексуальной ориентации, гендерной идентичности...". Эти слова противники назвали "бомбой замедленного действия против традиционной турецкой семьи". Также они утверждают, что после принятия этого документа число случаев насилия в отношении женщин в Турции только выросло. На сегодня в Турции, по статистике, почти каждый день одна женщина гибнет в результате насилия. При этом сторонники соблюдения Стамбульской конвенции считают, что выход из нее еще более ухудшит положение женщин.

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