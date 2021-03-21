В чемпионате России по баскетболу 3х3 прошло уже десять этапов

В чемпионате страны по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 состоялось уже десять этапов, они проходят сдвоенными турнирами по выходным дням. В эти субботу и воскресенье комплекты наград у мужчин и женщин были разыграны в Самаре.

Российская федерация баскетбола (РФБ) и лично ее президент Андрей Кириленко уделяют повышенное внимание развитию дисциплины 3х3. Напомним, что в этой разновидности игры на дебютный олимпийский турнир в Токио мужская и женская сборные страны попали без какой-либо дополнительной квалификации, благодаря высоким позициям в мировом рейтинге. А он учитывает не только спортивные результаты на международной арене, но и в немалой степени интенсивность и плотность проведения внутренних соревнований. По новому регламенту, принятому РФБ, чемпионат страны по баскетболу 3х3 получил более насыщенный календарь, привлекательный для понимания болельщиков формат этапов.

У женщин доминируют девушки из БК "Самара". Они приняли участие в шести из десяти этапов, пять раз завоевали золото. Достижение почти стопроцентное. В эти выходные на своей площадке волжанки совершили победный дубль. В субботнем финале Виктория Трофимова, Олеся Косякова, Людмила Сапова и Анастасия Пиженко под руководством главного тренера Алексея Соколовского одолели московский "Париматч" (Мария Никишина, Екатерина Лялина, Елена Жеребцова и Мария Константинова) - 15:10. На следующий день соперником БК "Самара" в противостоянии за золото был уже казанский "Тулпар" (Ирина Чекунова, Алина Новикова, Мария Попова, Анна Карнюшкина). В составе хозяек произошла одна замена: вместо Косяковой - Елизавета Еремина. Итоговый результат матча - 21:15 в пользу волжанок.

У победительниц следует отметить опытнейшую Людмилу Сапову, она 1984 года рождения. Широкому кругу поклонников баскетбола эта спортсменка стала известна после серебра нашей молодежной сборной на чемпионате мира-2001 в чешском Брно, где довелось побывать и вашему корреспонденту. Высшего достижения в своей карьере в классическом варианте игры 5х5 она добилась спустя ровно десять лет, когда с подругами по национальной дружине взяла золото чемпионата Европы-2011 в польском городе Лодзь. За какие только клубы ни выступала Сапова - столичные "Спартак" и "Динамо", несуществующие уже БК "Москва" и ЦСКА, "Вологда-Чеваката", "Надежда" (Оренбург), "Динамо" (Курск), МБА (Москва), есть даже опыт игры в заграничном клубе - польском АЗС "Гожув". Свою вторую молодость Людмила обрела в баскетболе 3х3.

На мужском сдвоенном этапе в Самаре победители разные. В первом турнире (девятый этап по общей нумерации чемпионата России 2020/21) финал представлял собой выяснение отношений между командой хозяев (Дмитрий Приходько, Михаил Ермилов, Данила Чикарев, Иван Ребров) и коллективом Центра олимпийской подготовки (ЦОП) "Нева" из Санкт-Петербурга (Владимир Базылев, Федор Шпаков, Алексей Топорков, Шалва Шаташвили). Победу одержала "Самара" - 19:16. А в воскресном споре за место на высшей ступени пьедестала почета сошлись казанский "ХелиТаб" (Матвей Ян, Владислав Евстафьев, Степан Лейченко, Данила Пауков) и представитель столицы "Inanomo" (Владислав Мелешкин, Руслан Хабиров, Юрий Беспалов, Борис Логачев). Успех праздновали москвичи - 21:13. Для "Inanomo" это пятая турнирная победа в нынешнем чемпионате.

В первенстве России у мужчин принимают участие 24 команды. У девушек - дюжина. Всего в регулярном сезоне запланировано по 16 этапов (восемь "тандемов"). На каждом из них команды набирают турнирные очки, главные комплекты наград будут разыграны на финальных соревнованиях среди лучших по итогам "регулярки".

Тем временем

Мужская подмосковная команда "Гагарин" (Химки) успешно выступила на серьезном международном турнире (категория "суперквест") в Израиле, где добилась серебра. За химчан играли кандидаты в олимпийскую сборную страны Александр Зуев, Дмитрий Коршаков, Дмитрий Чебуркин и Станислав Шаров. Они соперничали с клубами Израиля и Австрии. На предварительном этапе россияне крупно победили местные "Ашдод" (22:4) и "Яхве" (22:6), в плей-офф на подступах к финалу оказались сильнее израильских же "Модиина" (22:3) и "Кфар-Блюма" (21:5). В решающем матче, увы, "Гагарин" потерпел поражение от австрийского "Граца" (15:21). Зато оба финалиста получили путевки на один из ближайших этапов главной серии - "Мирового тура" под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА).