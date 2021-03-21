В Иссык-Кульской области Киргизии появилась аллея "Российской газеты"

"РГ" продолжила перекрестный год России и Киргизии важной символической акцией. Заместитель генерального директора издания Андрей Першин и сотрудники представительства в Бишкеке заложили аллею в административном центре Иссык-Кульской области городе Караколе. 25 голубых елей украсили местный парк Пушкина.

- Для нас большая честь открыть аллею "Российской газеты" в Караколе, - отметил Андрей Першин. - Она украсит парк и, надеемся, станет популярной у жителей города.

В торжественной церемонии принял участие мэр Каракола Эрмат Жумаев. По его словам, очень символично, что аллею открыли в праздник Нооруз. Он выразил надежду, что акция послужит развитию сотрудничества между Россией и республикой.

Ранее аллеи "Российской газеты" открылись в Бишкеке, Оше, Нарыне и Баткене.