В ЛНР заявили об отказе военнослужащих ВСУ выполнять приказы

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), отказались выполнять приказы начальства и проводить работы по инженерному оборудованию позиций в поселке Счастье. Об этом Луганскому информационному центру сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, боевики 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ мотивировали свой отказ боязнью подорваться на ранее установленных саперами соединения противопехотных минах ПМН-2". В результате, прибывший на позиции батальона командир 80-й бригады полковник Войченко в ходе служебного разбирательства провел замену личного состава. Ранее Осадчий заявил, что военнослужащие инженерной роты одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения "ООС", отказались проводить разведку местности, также опасаясь подорваться на украинских минах.

В воскресенье вечером появилось сообщение о том, что двое военнослужащих ВСУ из 1-го батальона 14-й бригады в районе населенного пункта Новотошковское 20 марта дезертировали из расположения части с оружием.