В Майами-Бич из-за беспорядков задержаны десятки человек

Полиция курортного города Майами-Бич во Флориде задержала десятки человек, которые собрались, чтобы потанцевать всю ночь на набережной после того, как в городе было внезапно объявлено чрезвычайное положение. К выходным в Майами-Бич из колледжей и университетов со всей страны, в которых начались весенние каникулы, прибыли тысячи студентов. Власти Майами-Бич ввели комендантский час с 20:00 до 6:00 в этом городе, вступивший в силу в субботу вечером. Туристам и гостям города указали оставаться в гостиницах и пансионах.

Несмотря на распоряжения властей, толпы молодых людей покинули помещения, вышли на улицы, стекаясь без масок и соблюдения социального дистанцирования в Саут-Бич, одно из самых популярных мест для проведения вечеринок в стране. В субботу известный ресторан Clevelander South Beach объявил, что временно приостанавливает обслуживание, по крайней мере, до 24 марта. Недовольные молодые люди, которые в тот момент заполнили набережную, спровоцировали уличные драки. В другом ресторане по соседству во время массовой драки были разбиты столы и стулья. Как сообщило National Public Radio, на видеозаписях были видны толпы молодых людей, многие из которых находятся без масок, пьют, танцуют и гуляют по набережной в субботу вечером, прежде чем полиция приступает к их разгону. На пресс-конференции официальные лица обвинили неконтролируемую толпу в грубом нарушении режима ЧП.

Неясно, как долго будет действовать комендантский час, однако временный сити-менеджер Рауль Агила сказал в интервью Miami Herald, что он рекомендует сохранить эти правила, как минимум, до 12 апреля. Ни пешеходам, ни транспортным средствам не будет разрешено въезжать в запретную зону после 20 часов, а все бары и рестораны в окрестностях должны будут закрыться, пояснил сити-менеджер.

Между тем

Туризм - отрасль №1 экономики во Флориде, принесшая в 2018 году в городской бюджет более 91 миллиарда долларов, уточняет Guardian. Официальные представители сферы туризма Майами-Бич заявили, что за три последние месяца прошлого года были потеряны миллиарды долларов. Туристическое подразделение мэрии города в марте потратило 5 миллионов долларов на свою крупнейшую национальную рекламную кампанию за 20 лет.