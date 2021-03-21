Новости

Месси стал рекордсменом по числу матчей за "Барселону" 22:31
В Майами-Бич из-за беспорядков задержаны десятки человек 22:26
На помощь пострадавшим от наводнения в Австралии выделят средства 22:21
В Вооруженных силах за сутки вылечили от коронавируса 37 военнослужащих 22:12
В ЛНР заявили об отказе военнослужащих ВСУ выполнять приказы 21:58
Губернатор Пензенской области Белозерцев доставлен в Москву 21:54
Трамп создаст свою соцсеть 21:49
Эндокринолог назвала необычную причину разводов 21:24
Назван точный срок прихода весны в Москву 21:13
В Краснодаре водитель иномарки протаранил пять машин на парковке 21:12
Латыпов прокомментировал итоги масс-старта в Эстерсунде 20:40
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на Будапешт из-за "Спутника V" 20:34
В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики 20:33
В России начали расти цены на новостройки 19:46
Социологи: В Германии ожидают скорого ослабления локдауна 19:37
В Москве в квартире умершей женщины нашли голодного младенца 19:12
В Казанском цирке во время представления подрались слоны 18:56
В Петербурге задержали генерального директора компании "Петрострой" 18:10
Красноярского чиновника отправили под домашний арест за гибель 4 детей 17:23
В московском метро ввели в график движение на "серой" ветке 17:02
Кассу кинопроката в выходные возглавил мультфильм "Райя и последний дракон" 16:59
"Аталанта" обыграла "Верону", Миранчук был заменен во втором тайме 16:52
К Земле приближается потенциально опасный астероид 16:33
В московском метро человек упал под поезд 16:29
Александра Чернявского увезли со спектакля "Хомо Эректус" на "скорой" 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
21.03.2021 22:26
Рубрика: В мире

В Майами-Бич из-за беспорядков задержаны десятки человек

Текст: Максим Макарычев

Полиция курортного города Майами-Бич во Флориде задержала десятки человек, которые собрались, чтобы потанцевать всю ночь на набережной после того, как в городе было внезапно объявлено чрезвычайное положение. К выходным в Майами-Бич из колледжей и университетов со всей страны, в которых начались весенние каникулы, прибыли тысячи студентов. Власти Майами-Бич ввели комендантский час с 20:00 до 6:00 в этом городе, вступивший в силу в субботу вечером. Туристам и гостям города указали оставаться в гостиницах и пансионах.

Фото: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В Майами сократят количество знаменитых пальм

Несмотря на распоряжения властей, толпы молодых людей покинули помещения, вышли на улицы, стекаясь без масок и соблюдения социального дистанцирования в Саут-Бич, одно из самых популярных мест для проведения вечеринок в стране. В субботу известный ресторан Clevelander South Beach объявил, что временно приостанавливает обслуживание, по крайней мере, до 24 марта. Недовольные молодые люди, которые в тот момент заполнили набережную, спровоцировали уличные драки. В другом ресторане по соседству во время массовой драки были разбиты столы и стулья. Как сообщило National Public Radio, на видеозаписях были видны толпы молодых людей, многие из которых находятся без масок, пьют, танцуют и гуляют по набережной в субботу вечером, прежде чем полиция приступает к их разгону. На пресс-конференции официальные лица обвинили неконтролируемую толпу в грубом нарушении режима ЧП.

Неясно, как долго будет действовать комендантский час, однако временный сити-менеджер Рауль Агила сказал в интервью Miami Herald, что он рекомендует сохранить эти правила, как минимум, до 12 апреля. Ни пешеходам, ни транспортным средствам не будет разрешено въезжать в запретную зону после 20 часов, а все бары и рестораны в окрестностях должны будут закрыться, пояснил сити-менеджер.

Между тем

Туризм - отрасль №1 экономики во Флориде, принесшая в 2018 году в городской бюджет более 91 миллиарда долларов, уточняет Guardian. Официальные представители сферы туризма Майами-Бич заявили, что за три последние месяца прошлого года были потеряны миллиарды долларов. Туристическое подразделение мэрии города в марте потратило 5 миллионов долларов на свою крупнейшую национальную рекламную кампанию за 20 лет.

В мире США

Главное сегодня

Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на Будапешт из-за "Спутника V"
В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики
"1:0 в пользу Путина": немцам понравился ответ президента РФ Байдену
В России начали расти цены на новостройки
Греция разрешила въезд до четырех тысяч россиян в неделю с 22 марта
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов