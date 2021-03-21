Несмотря на рекомендации медиков и тяжелую эпидемическую ситуацию, польские власти не закрывают костелы на Пасху.

С конца прошлой недели количество новых заболевших превышает двадцать тысяч в сутки. С 20 марта по 9 апреля в Польше закрыты отели, большинство магазинов в торговых центрах, места проведения досуга, а также бассейны и спортивные объекты, включая лыжные трассы. Однако костелы останутся открытыми, в том числе на Пасху, которую католики в этом году празднуют 4 апреля. В минздраве сообщили, что действующее ограничение числа присутствующих в храме до одного человека на 15 квадратных метров площади является достаточным. Многие простые поляки, судя по опросу радиостанции Radio Zet, считают, что сейчас, когда Польша находится в бедственном положении, можно пренебречь важными для верующих традициями. Однако, большинство из 40 процентов поляков, регулярно посещающих костелы, являются избирателями правящей партия "Право и справедливость", и рисковать этим электоратом партия не хочет.