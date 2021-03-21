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21.03.2021 01:20
Рубрика: В мире

В Сербии прошли протесты против ограничений из-за COVID-19

В Белграде прошли протесты против ограничений из-за пандемии. Свыше сотни граждан Сербии собрались накануне на площади Республики, чтобы высказать несогласие с мерами кризисного штаба по инфекционным заболеваниям.

В Германии и Нидерландах разогнали противников ограничений против COVID

В марте в стране закрылись кафе, рестораны и торговые центры, на фоне роста заболеваемости власти отменили все массовые мероприятия. Полноценно работают лишь продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, некоторые точки оказания бытовых услуг и госучреждения, пишет РИА Новости.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии выявлено 546 тысяч 896 зараженных COVID-19, из них 4 687 - только за последние сутки. На лечении в больницах находятся 5 тысяч 414 человек, 230 из которых - на аппаратах искусственной вентиляции легких. В ведомстве называют эпидобстановку в стране "тревожной и нестабильной".

Ранее ряд европейских стран сообщил о введении новых ограничений. Это связано с ростом числа выявленных случаев заболевания короновавирусом, который фиксируют государства в последние недели.

В мире Европа Сербия Пандемия коронавируса COVID-19

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