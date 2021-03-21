В Тюбингене разрешат ходить в театры и кино со справкой

В немецком Тюбингене запустили необычный "корона"-эксперимент. Как пишет Die Welt, на ближайшие три недели город с 90-тысячным населением опробует на себе модель частичной отмены карантина. Его жители смогут снова ходить в театры и кино, которые открылись после четырех месяцев перерыва. Правда, одного входного билета будет недостаточно.

Посетителям также придется предъявить специальный "билет одного дня", в котором указано, что его владелец сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Он выдается на конкретное имя Университетом Тюбингена и действителен в течение 24 часов. При этом обязательное ношение масок и рассадку с дистанцией никто не отменял.

В мэрии Тюбингена считают, что их опыт мог бы послужить образцом для всей Германии. Вот только цифры "короны" опять поползли вверх, а значит, надежда на ослабление локдауна снова тает. По данным Института Коха, в воскресенье семидневный коэффициент заражения на сто тысяч жителей впервые превысил критическую отметку 100 (он составил 103,9 в среднем по стране, а в некоторых регионах и того больше). Теперь правительство имеет право пустить в ход "экстренное торможение". Так что, судя по всему, на ближайшем совещании канцлер Меркель и главы земель будут обсуждать вовсе не график дальнейшего ослабления карантина, но, напротив, возможность отыграть все назад.

Многие земли не стали дожидаться отмашки из Берлина, пишет Spiegel online. В Гамбурге, где еще в прошлую пятницу семидневная заболеваемость выросла до 108,6, власти "нажали на аварийный тормоз", постановив закрыть розничные магазины непродуктовых товаров и торговые центры. Отменяется даже компромиссная модель Click & Meet ("Запишись и приходи"), позволявшая бронировать "сеанс шоппинга" по талонам. Ранее с такой схемой согласились во всех землях. Она предполагает, что посетитель может выбрать конкретное время по телефону, электронной почте или на сайте магазина - в своем роде, занять электронную очередь. При этом нужно указать личные данные на случай, если понадобится отследить цепочку контактов. Интервалы между сеансами должны составлять не менее 15 минут. Некоторые магазины не стали ограничивать своих клиентов, некоторые ввели временные рамки - от получаса до часа (популярная сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома выделила до 90 минут на одного посетителя).

И хотя перспектива ходить в магазин по билетам немцев не обрадовала, даже и эта "роскошь" для многих теперь недоступна. В том же Гамбурге торговые точки перейдут на выдачу товаров, заранее оплаченных онлайн. Кроме того, власти вновь ограничат возможность личных встреч "одним лицом за пределами своего домохозяйства". Премьер Баварии и председатель ХСС Маркус Зедер объявил, что отказывается от новых шагов по смягчению карантина. Его поддержал саксонский коллега, член ХДС Михаэль Кречмер. "Мы должны отразить третью волну", - заявил политик. Зато бессменный глава Тюрингии из "Левых" Бодо Рамелов, чей авторитет среди земляков уже многие годы весьма высок, решил не отказываться от дальнейших послаблений. Однако они должны сопровождаться "электронным отслеживанием" активности граждан. При том, что в этой бывшей восточногерманской земле коэффициент заражений подскочил почти до 200. В Шлезвиг-Гольштейне, где ситуация, напротив, обстоит лучше, чем в остальных землях (порог семидневных заражений составляет всего 58), власти не спешат открывать заведения общепита. Правда, с понедельника местные жители смогут ходить в магазины по тем же талонам.