Жизнь в коттеджных поселках последние годы становится все оживленнее. Эпидемическая ситуация только добавила желания у людей жить в таких поселках, и не важно, таунхаусы это или отдельно стоящие дома. Планы на малоэтажную застройку для многодетных семей у власти вообще конкретные и долгоиграющие. Но у подобных поселков при безусловных плюсах есть и минусы.

Одна из таких проблем, требующих решения, - плата за услуги, которую в обиходе люди называют обобщенно - квартплата. Понятно, что она, как правило, выше, чем в квартире многоэтажки. И платить согласны далеко не все. Так что проблема граждан, живущих за счет соседей, в таких поселках не менее актуальна.

До судебного разбирательства дошло дело о платежах в одном из подмосковных коттеджных поселков. Там три года назад собственники домов за коммуналку платили 36 000 рублей в месяц.

Один из жильцов решил, что это дорого и он будет платить лишь за то, чем пользуется. Сразу подчеркнем - общее имущество в поселке не принадлежит жильцам.

Гражданину принадлежали в поселке участок земли и дом. Вывозом мусора, уборкой территории, охраной и прочим занималось некое ООО. С ним у нашего героя был договор. Ежемесячная оплата с каждого дома - 36 000 рублей. Но наш герой деньги не платил. Долги росли.

В 2017 году этот гражданин в одностороннем порядке расторг договор. Общество через некоторое время отправило ему новый. Но его тот подписывать не стал. Обслуживающая фирма отнесла иск в суд, в нем она попросила взыскать долг - более 800 000 рублей. Ответчик тут же подал встречный иск - о взыскании излишне уплаченных фирме денег и процентов. Сумма - больше 100 000 рублей.

По словам гражданина, объекты инфраструктуры поселка не принадлежат хозяевам домов, а оформлены в собственность ЗАО. А уж это общество передало их в аренду обслуживающей ООО. Вот пусть ЗАО все и содержит. Дешевле будет.

По мнению собственника, ему необходимы только охрана, вывоз мусора, обслуживание дорог, а остальным он не пользуется. Но качество услуг ему не нравится. Платежи экономически не обоснованы - сильно завышены. А генеральный директор ООО получает слишком большую зарплату. Собственник сам вычислил свою долю в расходах, исходя из числа домов. А все остальное, что раньше платил, потребовал вернуть.

Добровольно возвращать деньги фирма отказалось. Иск рассмотрел районный суд. И признал правильным требования обслуживающей фирмы. С неплательщика по решению суда надо взыскать более 800 000 рублей. Встречный иск собственника был отклонен. Следующие две инстанции подтвердили такое решение. Суды не согласились с доводами истца о том, что он готов оплачивать лишь те услуги, в которых нуждается. Судьи заявили, что такая позиция потребителя приведет к нарушению прав других собственников в поселке.

И напомнили, что само по себе отсутствие договорных отношений не освобождает человека от необходимости платить. Обиженный собственник дошел до Верховного суда РФ. Там судебная коллегия по гражданским делам заявила следующее. Наш собственник утверждает, что фирма произвольно установила стоимость на предоставляемые услуги. Но коттеджный поселок - это не товарищество или другое сообщество собственников, на который распространялись бы коллективные или индивидуальные соглашения о пользовании объектами. Объекты в этом поселке фактически принадлежат ЗАО. Оно и должно нести бремя содержания имущества.

По мнению Верховного суда, для того, чтобы соблюсти баланс интересов сторон, суду надо было изучить, были ли нужны истцу услуги. И какие. Пользовался ли он ими, каковы были ли расходы на них. Ни на один из этих вопросов местные суды не ответили. Поэтому дело должника будет пересмотрено.

Подобных исков в отечественных судах становится год от года все больше. Но пока единственный совет юристов - обращать внимание на правовой режим и условия пользования объектами инфраструктуры в таких поселках.