Видео: новые персонажи в сериале "Сокол и Зимний Солдат"

На YouTube опубликованы два промо-ролика, в которых студия Marvel показала, какие новые персонажи появятся во втором эпизоде сериала "Сокол и Зимний Солдат".

Во-первых, агент ЦРУ Шэрон Картер (Эмили ВанКэмп) - племянница возлюбленной Капитана Америки. Последний раз в MCU ее можно было увидеть в фильме "Первый мститель: Противостояние".

Во-вторых, антагонист Земо (Даниэль Брюль), изрядно попортивший в прошлом жизнь Стиву Роджерсу и его приятелям.

Также на видео два титульных героя много и смешно спорят друг с другом и на примере доктора Стрэнджа выясняют, чем отличаются волшебник от колдуна.