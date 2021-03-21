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Видео: новые персонажи в сериале "Сокол и Зимний Солдат"

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    22.03.2021, 14:00
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликованы два промо-ролика, в которых студия Marvel показала, какие новые персонажи появятся во втором эпизоде сериала "Сокол и Зимний Солдат".

Фото: kinopoisk.ru
В сериале "Сокол и Зимний солдат" представили нового Капитана Америку

Во-первых, агент ЦРУ Шэрон Картер (Эмили ВанКэмп) - племянница возлюбленной Капитана Америки. Последний раз в MCU ее можно было увидеть в фильме "Первый мститель: Противостояние".

Во-вторых, антагонист Земо (Даниэль Брюль), изрядно попортивший в прошлом жизнь Стиву Роджерсу и его приятелям.

Также на видео два титульных героя много и смешно спорят друг с другом и на примере доктора Стрэнджа выясняют, чем отличаются волшебник от колдуна.

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