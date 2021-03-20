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В сериале "Сокол и Зимний солдат" представили нового Капитана Америку

Новости
    20.03.2021, 13:49
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

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Фото: youtube.com/ Xbox
Раскрыта личность Noobmaster69 из фильма "Мстители: Финал"

В стриминговом сервисе Disney+ вышел первый эпизод мини-сериала "Сокол и Зимний солдат".

После экспериментального ситкома "Ванда/Вижн" проект про двух сайдкиков Стива Роджерса смотрится приятно привычно для киновселенной Marvel, хоть и ураганного экшна на старте показано значительно меньше, чем было обещано.

События шоу разворачиваются через полгода после концовки фильма "Мстители: Финал". Сэм Уилсон и Баки Барнс адаптируются к миру, пережившему возвращение из небытия половины человечества.

Фото: WDSSPR
Официально: новый Капитан Америка станет гомосексуалистом

Сокол снова поступил на службу в ВВС и занимается истреблением экстремистов-экстремалов, как будто косплеящих банду "экс-президентов" из фильма "На гребне волны". Персонажа Энтони Маки на экране "пересобирают" заново, всячески показывая, что он уже значительно перерос амплуа помощника супергероя. Помимо очевидных боевых качеств, демонстрируется, как он владеет арабским языком, набрасывает философские цитатки в лучших традициях Доминика Торетто и даже что-то там умеет паять паяльником. А после и вовсе публично отказывается от звездно-полосатого щита из вибраниума, а заодно и титула нового Капитана Америки.

Зимний солдат в это время посещает престранные сеансы психотерапии, мучается кошмарами и даже пробует сходить на свидание.

Также в MCU дебютирует фем-версия злодея Флэг-Смэшера - лидера международной преступной группировки "Разрушители флагов", старающейся вернуть мир в состояние хаоса, до "скачка", попутно грабя швейцарские банки.

И в концовке серии авторы оставляют жирный клиффхэнгер - правительство представляет общественности нового Капитана Америку. В титрах он указывает как Джон Уокер - в комиксах так зовут персонажа с позывным "Агент США", который чаще изображается антагонистом.

Всего в мини-сериале "Сокол и Зимний солдат" запланировано шесть эпизодов, следующий выйдет 26 марта 2021 года.

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