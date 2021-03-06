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В "Ванде/Вижне" раскрыли значение Алой Ведьмы для киновселенной Marvel

Новости
    06.03.2021, 17:24
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Внимание! Текст содержит спойлеры!

Сериал "Ванда/Вижн" подошел к концу. Вопреки многочисленным утечкам и слухам завершился он вполне недвусмысленно и без каких-либо мучительных клиффхэнгеров, но обо всем по порядку.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
В "Ванде/Вижне" объяснили, как Алая Ведьма создала новую реальность

Итак, Ванда Максимофф услышала из уст злодейки Агаты Харкнесс о предназначении своих суперспособностей для киновселенной Marvel: "Алой Ведьмой не рождаются, ей становятся. У нее нет ни ковена, ни необходимости накладывания заклинаний. Твоя судьба - уничтожить мир".

В этом пророчестве есть прямая отсылка к комиксным первоисточникам персонажа Элизабет Олсен - в серии "День М" волшебница произносит ставшую уже культовой для гик-сообщества фразу "No more mutants", одномоментно истребив силой мысли основную популяцию мутантов.

Во второй сцене после титров Ванда изучает Даркхолд - проклятую книгу темной магии, в которой и прописана ее нелегкая доля. Учитывая, что в MCU пока нет мутантов (появление Ртути Эвана Питерса пока так и не нашло подтверждения связи с "Людьми Икс"), Алая Ведьма в будущие минуты гнева и отчаянья вполне может наколдовать, как "No more superheroes" (Больше никаких супергероев), так и вовсе радикальное "No more humans", уничтожив все человечество.

Впрочем, без знания бэкграунда концовка у шоу получилась вполне "диснеевской" - чародейка возвращает городок Вествью в нормальное состояние, попутно обретя каноничную красную диадему и потеряв своих сыновей и мужа. Но последний перед этим в ходе милой беседы на экзистенциальные темы со своим восстановленным двойником без камня души успевает "скопировать" в него свои воспоминания, а дети в той же сцене после титров громко зовут Ванду на помощь. Поэтому надежда на счастливое воссоединение семейства все еще есть.

Следующий проект в киновселенной Marvel - мини-сериал "Сокол и Зимний Солдат" - стартует на Disney+ через две недели - 19 марта. Судя по трейлерам, зрителей ждет экшн в стиле франшизы "Миссия невыполнима".

История Ванды Максимофф продолжится в киноленте "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия", премьера которой запланирована на весну 2022 года.

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