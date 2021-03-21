Владимир Путин и Сергей Шойгу провели выходные в Сибири

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели минувшие выходные в сибирской тайге - прокатились на вездеходе и погуляли пешком. Кадры прогулки, предоставленные пресс-службой Кремля, показали на телеканале "Россия 24".

Владимир Путин и Сергей Шойгу прошли по висячему мосту над рекой, погуляли по снегу в лесу. Президент также посмотрел в бинокль на местных диких животных. "А там бык стоит: шея черная, нос серый", - показал министр обороны. "Чуть дальше там корова, похоже", - добавил он. "Видите, на самой вершине стоит", - заметил Шойгу.

Министр обороны привел Путина в мастерскую, где он занимается своим хобби - обрабатывает сухие деревья и изготавливает поделки из древесины. "Очень похоже на японские бонсаи", - взял он одну из коряг-заготовок. "Да, очень похоже", - согласился президент. "Получается такая маленькая сосна, бонсай", - продемонстрировал с улыбкой Шойгу мастерство в деле. "А вот снежный барс", - продолжал он экскурсию. "Симпатичный", - кивнул Путин. "А это дракон", - сравнил глава минобороны.

Сели перекусить на свежем воздухе прямо в лесу. "Красиво?" - спросил президент. "Да", - ответил его спутник. "Точно", - подтвердил Путин. На лавках были накинуты шкуры, а на столе лежала колбаса и овощи - помидоры, огурцы, лук.

Владимир Путин сел за руль вездехода и покатал на нем министра обороны Сергея Шойгу

Когда Путин с Шойгу катались на вездеходе цвета хаки, за рулем был президент. Он умело переехал попавшуюся на пути большую полынью, а также ловко лавировал огромной машиной между деревьев. Министр обороны рассказал, что тут недалеко находится штольня. "Тут все сделано так, знаете, вручную", - добавил он.

Ранее Шойгу не раз сопровождал Путина на отдыхе в тайге. Например, осенью 2019 года они поднялись в горы и любовались природой. А годом ранее президент был в Тыве: вместе с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым, а также директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым сплавлялся по реке на лодке и гулял по горам. Летом 2017 года Путин провел два дня в Сибири, занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. С ним тоже был Шойгу и возглавлявший тогда Хакасию Виктор Зимин.

Дословно

Воссоединение Крыма с Россией - это результат укрепления государства

В конце 90-х Россия подошла к опасной черте, но благодаря терпению и мужеству народа удалось удержать и восстановить страну. Об этом заявил президент в интервью, которое показали в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

"Главная веха - это собирание, восстановление России, как единого централизованного государства", - сказал Владимир Путин, говоря про главную веху своего президентства.

"К сожалению, мы в конце 90-х подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все, что угодно", - продолжил президент. Но благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, удалось преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, а затем и экономику, отметил он.

Цифры очевидны, сказал Путин, предложив посмотреть, что было в конце 90-х - начале 2000-х годов - и что есть сегодня. "И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы и доходов, благополучия граждан", - подчеркнул он.

"Ну а что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил, "в родную гавань" - то, да, это, конечно, яркое очень событие", - оценил президент, назвав его без преувеличения историческим. "И это результат укрепления нашего государства изнутри", - заключил он.

Интервью президент дал после праздничного концерта в Лужниках, посвященного воссоединению Крыма с Россией.