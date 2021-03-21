Власти курортного Майами-Бич ввели режим ЧП из-за наплыва отдыхающих

Власти американского курортного города Майами-Бич ввели режим ЧП из-за наплыва желающих отдохнуть здесь на каникулах, которые выпадают на март. Информацию в своем Twitter-аккаунте разместила администрация города.

"Город Майами-Бич объявляет о начале комендантского часа в зоне повышенного риска. Чрезвычайные меры вводятся на время весенних каникул начиная с вечера 20 марта", - приводит подробности РИА Новости.

Этой весной число людей, хлынувших в известный своими пляжами район Саут-Бич, намного больше, чем в прошлом году, когда пандемия только начиналась. Власти опасаются, что толпы посетителей ухудшат ситуацию с коронавирусом.

США остаются лидером среди стран мира по числу зараженных коронавирусом. Так по данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, положительный тест в стране получили уже почти 30 миллионов жителей (29 782 754).