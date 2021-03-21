Власти Венесуэлы сообщили о теракте на газовом заводе

Инфраструктура газового завода "Эль-Техидо" на севере Венесуэлы вышла из строя в результате теракта. На месте работают ремонтные команды, сообщил министр нефти и вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.

Он пояснил, что нападение произошло в городе Эль-Техеро. Там расположен операционный центр "Эль-Техидо", который служит газозаправочным заводом. Информации о жертвах и пострадавших нет, пишет РИА Новости.

Идут восстановительные работы. Ранее президент Николас Мадуро назвал ситуацию в стране "непрекращающимся заговором против жизней граждан и стратегических производств: энергоснабжения, нефтедобычи и переработки, а также государственных услуг".